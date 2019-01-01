Назван необычный признак проблем с сердцем

Новости шоу бизнеса: Специалисты обнаружили: представители сильного пола с более седыми волосами чаще сталкивались с болезнями сердца и сосудов.

Ученые из Каирского университета провели исследование, в котором приняли участие 545 взрослых мужчин.Результаты не зависели от возраста добровольцев.

Ученые оценивали распространенность и степень седины среди участников с ишемической болезнью сердца, как правило, связанной с атеросклерозом. Исследователи учли возраст и основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, диабет и курение.

Исследование показало, что у участников с ишемической болезнью сердца волосы были более седыми. Кроме того, уровень кальцификации коронарных артерий у них оказался выше, чем у добровольцев без ишемической болезни сердца. По словам ученых, у атеросклероза и появления седины общие причины - нарушение процесса репарации ДНК, окислительный стресс, воспаление, гормональные изменения и старение клеток.