Медики обнаружили вредное свойство тушеных овощей

Тушеные овощи вредят здоровью зубов. Овощи принято считать полезной пищей для здоровья, однако если их жарить или тушить, можно нанести вред здоровью зубов, сообщили шотландские исследователи.
В ходе эксперимента специалисты выяснили, что овощи, приготовленные путем поджаривания или тушения, содержат в большой концентрации кислоты, способствующие развитию кариеса.
Ученые установили, что наиболее вредят здоровью зубов жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.
Здоровье зубов влияет на состояние здоровья в общем, поэтому содержать ротовую полость необходимо в порядке, подчеркнули эксперты.