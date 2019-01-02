Медики обнаружили вредное свойство тушеных овощей

Новости шоу бизнеса: Стоматологи предупредили о вреде тушеных овощей

Тушеные овощи вредят здоровью зубов. Овощи принято считать полезной пищей для здоровья, однако если их жарить или тушить, можно нанести вред здоровью зубов, сообщили шотландские исследователи.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что овощи, приготовленные путем поджаривания или тушения, содержат в большой концентрации кислоты, способствующие развитию кариеса.

Ученые установили, что наиболее вредят здоровью зубов жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.

Здоровье зубов влияет на состояние здоровья в общем, поэтому содержать ротовую полость необходимо в порядке, подчеркнули эксперты.