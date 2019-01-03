Медики назвали напиток, укрепляющий сердечно-сосудистую систему

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали как зеленый чай влияет на работу организма.

Зеленый чай один из самых популярных напитков во всем мире. И, разумеется, очень важно знать, насколько он полезен для человеческого организма.

В зеленом чае - богатый минеральный состав: в нем есть кальций, магний, железо, фтор, фосфор, натрий. Также в напитке содержатся такие витамины, как В1, В2, РР, С и А. И все это - не считая других активных веществ, таких, как токоферолы, полифенолы, каротиноиды и другие. Содержание кофеина зависит от сорта чая.

Зеленый чай положительным образом сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому тем, кто перенес сердечные приступы, инфаркты и инсульты рекомендуется употреблять этот напиток.

Если вы хотите похудеть, стоит помнить о том, что он способствует жиросжиганию и улучшает обменные процессы. Больше всего подходит для этого молочный улун.

Этот напиток наполняет организм энергией, а благодаря наличию тианина оказывает на него успокаивающее действие, поэтому депрессий и стрессов можно не бояться.

Зеленый чай обладает огромным количеством полезных свойств. Он обеспечивает организм антиоксидантами, снижает риск онкологических заболеваний и продлевает молодость.