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Можно ли согреться алкоголем: Супрун развеяла очередной миф

Можно ли согреться алкоголем: Супрун развеяла очередной миф
11:58 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Алкоголь не согревает во время морозов, а наоборот провоцирует потерю тепла в организме.

Многие люди до сих пор верят в распространенный миф — надо выпить алкоголь, чтобы согреться. Поэтому часто перед выходом на улицу или во время прогулки употребляют что-то "горячее". На самом деле ощущение тепла от алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете, объяснила на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

1. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается.

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2. Когда нам становится холодно, мы начинаем дрожать. Именно дрожание является одним из способов, который помогает телу сохранять тепло. Впрочем алкоголь нарушает этот защитный механизм.

3. Когда мы употребляем алкоголь, ощущение тепла заставляет нас потеть. Это может снизить температуру тела еще больше.

4. Обманчивое тепло от алкоголя нарушает ощущение холода. Поэтому люди, которые слишком много выпили, склонны не обращать внимание на холод и, к примеру, снимать верхнюю одежду на улице, чтобы немного остыть. Этот феномен даже имеет название — "пивная куртка".

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"Алкоголь и низкая температура на улице — опасная комбинация. Особенно осторожными надо быть людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм и приводит к ряду болезней. Стоит помнить во время празднований: безопасной дозы алкоголя не существует!", - подытожила Супрун.

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Алкоголь, Минздрав, Мороз, Ульяна Супрун.
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