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Супрун советует украинцам больше двигаться

Супрун советует украинцам больше двигаться
23:24 Сб, 5 Январь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По словам Ульяны Супрун, бег продлевает жизнь, а йога спасает от стресса.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает украинцев регулярно заниматься физкультурой.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Нам необходимо двигаться. Связь многих болезней и малоподвижности была установлена еще в 50-х годах прошлого века ... Когда мы мало двигаемся и много сидим - организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. Все это вместе имеет негативные последствия для здоровья - от появления избыточного веса до серьезных болезней внутренних органов", - подчеркнула Супрун.

Глава Минздрава советует не пренебрегать занятиями спортом и проводить как можно больше времени в движении.

"Нам необходимы 2 типа физической активности в неделю - аэробные и силовые упражнения. Аэробная активность - 150 минут в неделю. Она может быть умеренная или интенсивная", - подчеркнула она, пояснив, что упражнения умеренной интенсивности - это ходьба, езда на велосипеде со средней скоростью, йога, даже уборка. Интенсивные нагрузки - бег, быстрая ходьба, боевые искусства, футбол или баскетбол.

Как подчеркнула Супрун, бег, в частности, положительно влияет на продолжительность жизни; танцы улучшают баланс, координацию и когнитивные навыки; йога помогает бороться со стрессом и уменьшает риски сердечно-сосудистых болезней; упражнения помогают преодолеть боль в спине.

"Помните, любая минимальная, но регулярная физическая активность очень полезна для здоровья", - подчеркнула она.

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Все по теме:

Бег, Йога, Движение, Физкультура, Ульяна Супрун.
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