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Среда, 09.01.2019
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Народные средства от отеков под глазами

Народные средства от отеков под глазами
16:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Глядя по утрам в зеркало, любая из нас хотя бы раз замечала на своем лице припухлости или отечность.

Медики посоветовали, как убрать утреннюю отечность с лица.

Причиной этому может служить банальное переутомление организма, стресс, употребление большого объема жидкости перед сном или наоборот нехватка ее в организме, недостаток кислорода или плохое кровообращение.

4 способа избавиться от отечности

Существует множество способов и рецептов, как в считанные секунды избавиться от отеков под глазами. Остановимся на самых действенных и проверенных рецептах.

Пожалуй, самый простой способ быстро избавиться от отеков – это приложить к глазам заваренные и охлажденные пакетики с чаем. С этим может справиться любой вид чая, отталкивайтесь от своих предпочтений и, конечно же, наличия чая в доме.

Также еще одним рекордсменом по устранению отеков является огурец, который еще и прекрасно освежает кожу. Его можно использовать, просто нарезав кружками и приложив к глазам на 20 минут, так и если, позволяет время, можно его натереть на крупной терке и приложить полученную кашицу к глазам.

Если под рукой не оказалось огурца, то картофель найдется в каждом доме. Его также можно использовать, как и огурец. Наибольший эффект от тертого картофеля будет, если добавить в него немного свежей петрушки. Можно также сделать компресс или примочки для глаз из картофельного сока.

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О пользе самого распространенного цветка в домашней аптечке – ромашке можно говорить бесконечно. Вы моментально почувствуете облегчение, приложив к глазам смоченные в настое ромашки ватные диски.

Ну и самым простым и экстренным способом, если у вас не оказалось под рукой ничего из вышеперечисленного, является самый обыкновенный лед, который можно легко приготовить, используя морозильную камеру. Конечно, можно потрудиться и заморозить настой ромашки или чая, и тогда утром вы без труда сможете быстро избавиться от отеков.

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Здоровье, Глаза, Народные средства, Отеки под глазами.
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