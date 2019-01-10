Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина

Новости шоу бизнеса: В своем посте Супрун рассказала об опасности холестерина и упомянула Путина.

Высокий уровень холестерина повышает риски атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, проиллюстрировав сообщение картинкой с тремя пунктами, которые украинцы (особенно после 30 лет) должны точно знать:

1) Украина превыше всего;

2) Путин - х**ло;

3) свой уровень холестерина в крови.

Особенно важно следить за уровнем холестерина, если вы в группе риска:

имеете семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний;

у вас была диагностирована ишемическая болезнь сердца, инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий;

имеете избыточный вес;

хронические воспалительные процессы, например, ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ;

болеете диабетом или у вас высокое давление.

"Даже если вы чувствуете себя хорошо — вы должны регулярно контролировать уровень холестерина. Большинство авторитетных международных организаций рекомендуют тестировать уровень холестерина взрослым каждые 4-6 лет. Проверять этот показатель стоит значительно чаще, если вы в группе риска. Для детей первое измерение уровня холестерина должно быть в возрасте от 9 до 11 лет, далее следует повторять каждые 5 лет", - пояснила Супрун.

Нормальные показатели холестерина:

1. Общего холестерина в крови - 5 ммоль / л или меньше для людей, которые не находятся в группе риска; - 4 или меньше для людей в группе риска.

2. "Плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности) - 3 ммоль / л или меньше для людей не в группе риска; - 1,8 ммоль / л или меньше для людей в группе риска.

3. "Хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности) — идеальный уровень — более 1 ммоль / л.

"Если риск повышен даже умеренно — обязательно обратитесь к своему врачу. Врач посоветует, как действовать в вашем случае, и назначит дополнительные обследования в случае необходимости", - советует и.о. главы Минздрава.

Чтобы поддерживать здоровый баланс холестерина, она советует: следить за рационом, быть физически активными, бросить курить.