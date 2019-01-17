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Четверг, 17.01.2019
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Диетологи назвали напитки, которые могут спровоцировать болезни почек

Диетологи назвали напитки, которые могут спровоцировать болезни почек
00:33 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Так же эти напитки могут вызвать ожирение.

Медики США пришли к выводу, что употребление больших количеств сладких газированных напитков не только ведет к развитию ожирения, но и заметно повышает риск заполучить тяжелые болезни почек.

Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков приводит к гибели примерно 184 тысяч человек каждый год.

Ученые открыли еще одно негативное последствие от чрезмерного увлечения газировкой, наблюдая за жизнью примерно трех тысяч афроамериканцев на протяжении последних 15 лет. За это время примерно 6% из них стали жертвами хронической болезни почек

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Все по теме:

Ожирение, Напитки, Газированные напитки, Вредные напитки, Свойства газированных напитков, От чего поправляются люди.
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