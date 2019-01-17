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Врачи рассказали, действительно ли сыр полезен для зубов

Врачи рассказали, действительно ли сыр полезен для зубов
14:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В ходе исследования индийские медики обнаружили продукт, который способен защитить зубы детей и взрослых от кариеса.

Сыр может защитить от кариеса.

Новый эксперимент индийских ученых показал, что употребление в пищу твердого сыра предотвращает развитие кариеса у детей и взрослых.

В данном исследовании приняли участие 75 добровольцев в возрасте от 12-16 лет. Специалисты оценили уровень кислотности pH в полости рта испытуемых до и после употребления сыра, молока или йогурта без сахара. Уровень pH ниже чем 5,5 повышает риск появления эрозии зубов и разрушения зубной эмали. Если же показатель кислотности больше чем 5,5, по мнению ученых, то риск развития кариеса заметно уменьшается.

Участников эксперимента разделили на 3 группы, каждой из которых в течение трех минут следовало употреблять определенную категорию продуктов. Первая группа ела сыр, вторая – пила молоко, а третья – несладкий йогурт. Важным правилом после еды было ополаскивание полости рта водой. Ученые измеряли уровень кислотности у каждого из добровольцев спустя 10, 20 и 30 минут после еды.

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В результате у участников двух групп, потребляющих молоко и несладкий йогурт, не отмечалось никаких изменений уровня pH, а вот у тех испытуемых, которые ели сыр, было выявлено быстрое повышение показателей кислотности через 10, 20 и 30 минут после еды. Таким образом было установлено, что этот твердый сыр имеет антикариозные свойства.

Индийские специалисты обращают внимание, что повышение уровня кислотности после употребления твердого сыра может быть связано с повышением слюноотделения из-за пережевывания пищи. И это еще не все, различные соединения, которые содержатся в сыре, могут оставаться на зубной эмали и защищать зубы от воздействия кислоты.

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Здоровье, Сыр, Кариес, Здоровье зубов, Советы медиков, Что полезно для зубов.
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