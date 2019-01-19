Врачи нашли неожиданную пользу алкоголя

Умеренное потребление алкогольных напитков оказалось полезным для людей. Это касалось тех, возраст которых превышает 65 лет. Умеренная доза алкоголя смогла продлить их жизнь. Результаты исследования были опубликованы в США.
Биологи из университета Вашингтона рассказали: «Мы использовали данные предыдущего исследования, в котором были собраны и систематизированы результаты наблюдений за 6 000 человек. Они были получены за период с 1989 по 1993 год. Все испытуемые были распределены на четыре категории: не употреблявшие алкоголь никогда, выпивавшие и бросившие, пившие 7 или менее порций алкоголя в неделю, а также выпивавшие 8 и более порций.
Дозы были определены так: 0,35 для пива, 0,18 для вина и 0,04 для крепкого алкоголя. В итоге оказалось, что люди из третьей категории жили в среднем на год дольше, чем люди из первых двух. А пациентов в последней группе было достаточно мало для определения статистически верных результатов.