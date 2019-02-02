Черный чай помогает похудеть не хуже зеленого

Новости шоу бизнеса: Не менее эффективно чем зеленый чай потерять лишние килограммы помогает черный чай, - это подтвердило исследование ученых из Университета Калифорнии.

Ученые проводили эксперимент с участием мышей, которых поделили на четыре группы, различавшихся спецификой питания. В частности, мыши получали мало сахара и жира, либо много сахара и жира, либо ели сахар и жир в разных пропорциях с одновременными добавками экстракта черного чая.

Наблюдая за животными, ученые анализировали количество жира в их теле, а также состояние кишечника и печени. Эти показатели к финалу эксперимента улучшились у тех, кто принимал черный чай.

"Обе группы мышей, употреблявшие черный чай, набрали меньше жира, несмотря на высококалорийную диету с большим количеством жира и сахара", — отметили авторы проекта. Исследователи подчеркнули, что эффект черного чая проявляется только на фоне физической активности – получившие чай мыши много двигались.

Они смогли обнаружить, что экстракт черного чая оказывал особое влияние на микрофлору кишечника, — отличное от того, которое оказывает зеленый чай. Употребление черного увеличило у мышей концентрацию бактерий Pseudobutyrivibrio, а также короткоцепочечных жирных кислот. Это изменение привело к тому, что жир из пищи при расщеплении не откладывался в жировое депо (стратегический запас тела), а перерабатывался и выводился без задержек, попутно ускоряя метаболизм.