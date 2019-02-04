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Понедельник, 04.02.2019
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Врачи поделились советами, помогающими лучше высыпаться

Врачи поделились советами, помогающими лучше высыпаться
05:56 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости шоу бизнеса: Повышение качества сна - вполне реальная задача.

Все процессы в организме напрямую зависят от качества сна. Если человек постоянно не высыпается, он подрывает свой иммунитет, повышается риск развития депрессии, заболеваний сердца, диабета и онкологии.

Помимо этого, хронический недосып приводит к лишнему весу - недостаток энергии организм будет стремиться компенсировать за счет еды, настойчиво посылая сигналы о голоде.

И тем не менее, сегодня как никогда распространено убеждение, что успешные люди работают 24/7, и тратить треть жизни на сон - это непозволительная роскошь. Опасное заблуждение, учитывая, что недостаток сна снижает возможность продуктивно мыслить, анализировать ситуацию, взаимодействовать с окружающими и принимать решения. В таком состоянии ни о каком успехе не может быть и речи - человек просто не может хорошо работать или поддерживать теплые отношения в семье, когда он настолько истощен.

Жертвовать сном ради чего-либо - это подход, обреченный на провал. Но что если даже при 8-часовом сне человек постоянно чувствует себя разбитым? В таком случае важно устранить факторы, снижающие качество сна.

В спальне должно быть темно

Убедитесь, что в комнате достаточно темно - вы не должны видеть пальцы на вытянутой руке. Поэтому важно убрать из спальни любые источники света: ночники, будильники с подсветкой, закрыть дверь в коридор, если свет остается включенным на ночь.

Если за окном даже ночью остается свет фонарей или подсветка зданий, блэк-аут шторы решат эту проблему, создав в спальне 100% темноту. Они продаются практически везде: например, в Hoff такие можно купить от 2 000 руб, в Икея - от 4 000 руб.

Прохладное, проветриваемое помещение

Если в комнате тепло, качество сна значительно снижается. Оптимальная температура - 18-21 С. Лучше накрыться теплым одеялом или надеть комфортную мягкую пижаму, чем прибавлять температуру в батарее.

Дыхание не должно быть затруднено

Прежде всего, речь идет о храпе. Если вы не входите в те 45% взрослых людей, которые храпят, вероятность того, что вы живете с тем, кто храпит, довольно высока. Часто это становится поводом для шуток, но на самом деле храп - это серьезная проблема. В 75% храп сопровождает обструктивное апноэ во сне, когда дыхание прерывается во время сна на короткие периоды времени. А это, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечных заболеваний. Причина может скрываться в особенностях строения, искривлении перегородки в следствие травмы или так называемом «залипании» одной из ноздрей. В результате развивается гипоксия - состояние, возникающее при недостаточном снабжении тканей организма кислородом.

Если у вас искривленная перегородка и врач уже предлагал вам операцию - не спешите, сначала попробуйте менее радикальные меры. Сегодня в продаже есть специальные тейпы и назальные расширители, например, назальный бустер от Whirl. Они помогают поддерживать ноздри в правильном положении, пока вы спите. Помимо этого, в интернете вы найдете много способов борьбы с храпом - от поз для сна и подушек для беременных до массажа челюсти и уроков пения.

Выберите правильный матрас

Хороший матрас стоит недешево - от 15 000 руб и до бесконечности - да и выбрать то, что подходит именно вам, не так просто. Но важно помнить, что от качества матраса зависит не только комфорт во время отдыха, но и здоровье.

Заведите свой вечерний «ритуал»

Он может состоять из 2-3 пунктов, таких как, например, чтение книги, душ/ванна с эфирным маслом лаванды или другим ароматом, медитация, приятная музыка, записи в дневнике, легкая растяжка.

Если каждый день повторять одну и ту же последовательность действий, со временем организм будет входить в режим автопилота и вы будете засыпать, как только голова коснулась подушки.

Главное - помнить, что сон имеет настолько определяющее значение для жизни в целом, что любые инвестиции в его качество оправданы.

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Сон, Здоровый сон, Крепкий сон, Как хорошо выспаться.
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