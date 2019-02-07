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Названы основные симптомы проблем с печенью

Названы основные симптомы проблем с печенью
11:19 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Неприятные ощущения и чувство сдавленности или переполненности в районе печени могут сопровождать еле заметные тянущие боли и покалывания.

Самым характерным признаком заболевания печени является боль или тяжесть в правом подреберье.

Среди других симптомов могут быть повышенная утомляемость, слабость, увеличение железы в размерах. Более тревожными симптомами, которые должны заставить вас обратиться к врачу и пройти обследование, являются горечь во рту, изжога, тошнота и рвота.

Поскольку большинство патологий печени поначалу не имеют явных симптомов, врачи рекомендуют не дожидаться ухудшения состояния здоровья, а вовремя определить болезнь, сдав биохимический анализ крови. "Первое, что нужно сделать – это раз в год сходить в поликлинику и сдать биохимический анализ крови. В нем будет шесть показателей: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ и два билирубина. Можно сделать УЗИ, но скорее всего вы не увидите уже имеющееся заболевание, либо, если вы затянули процесс, то увидите уже цирроз. Поэтому на ранних стадиях заболевания УЗИ не имеет смысла делать", - говорит гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

Анализ на биохимию нужно сдавать натощак, а последний прием пищи должен быть за восемь часов до забора крови на анализ.

Что покажет биохимический анализ крови?

Повышение АЛТ будет указывать на развитие таких серьезных заболеваний, как вирусный гепатит, токсическое поражение печени, цирроз печени, рак печени. Снижение уровня АЛТ – на некроз или цирроз.

Повышение АСТ в крови говорит о развитии вирусного, токсического или алкогольного гепатита, рака печени, а понижение уровня АСТ – о разрыве печени и дефиците витамина В6.

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Повышение ГГТ может происходить при остром вирусном или хроническом гепатите и токсическом поражении печени.

Повышение щелочной фосфатазы (ЩФ) будет говорить о токсическом гепатите, некрозе, циррозе или раке печени.

Повышенный показатель общего билирубина является симптомом желтухи или гепатита. Повышение связанного билирубина также будет говорить о желтухе, развившейся из-за нарушения оттока желчи из печени.

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Здоровье, Печень, Советы медиков, Болезнь печени, Заболевание печени.
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