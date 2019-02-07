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Стало известно, какой симптом может вызвать проблемы с сердцем

Стало известно, какой симптом может вызвать проблемы с сердцем
13:47 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По словам исследователей, именно высокая концентрация бактерий во рту чаще всего оказывается фактором зловонного дыхания.

Запах изо рта может быть предвестником инфаркта.

Согласно данным, представленным в отчете научных специалистов из Университета в Буффало (США), появление неприятного "аромата" в полости рта может быть маркером опасных нарушений в работе сердца.

Удивительную закономерность американские исследователи обнаружили, когда они анализировали медицинские данные о мужчинах которые перенесли инфаркт. Оказалось, что у таких мужчин в ротовой полости скапливается больше бактерий по сравнению с мужчинами, у которых в анамнезе не было инфаркта.

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Ученые обнаружили две разновидности бактерий: Tannerella forsynthesis и Prevotella intermedia. 

Они высказали предположение о том, что увеличение содержания бактерий во рту может свидетельствовать о наличии ишемической болезни сердца.

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Сердце, Здоровье, Исследования, Болезнь сердца, Советы медиков.
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