Стало известно, какой симптом может вызвать проблемы с сердцем

Новости шоу бизнеса: По словам исследователей, именно высокая концентрация бактерий во рту чаще всего оказывается фактором зловонного дыхания.

Запах изо рта может быть предвестником инфаркта.

Согласно данным, представленным в отчете научных специалистов из Университета в Буффало (США), появление неприятного "аромата" в полости рта может быть маркером опасных нарушений в работе сердца.

Удивительную закономерность американские исследователи обнаружили, когда они анализировали медицинские данные о мужчинах которые перенесли инфаркт. Оказалось, что у таких мужчин в ротовой полости скапливается больше бактерий по сравнению с мужчинами, у которых в анамнезе не было инфаркта.

Ученые обнаружили две разновидности бактерий: Tannerella forsynthesis и Prevotella intermedia.

Они высказали предположение о том, что увеличение содержания бактерий во рту может свидетельствовать о наличии ишемической болезни сердца.