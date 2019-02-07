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Медики сообщили, чем может быть опасна зубная паста

Медики сообщили, чем может быть опасна зубная паста
19:13 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В популярных зубных пастах и мыле содержатся вещества, способные спровоцировать рак кишечника.

Они воздействуют на кишечные бактерии, тем самым увеличивая риск болезни.

Многие разновидности мыла и зубных паст содержат химическое вещество триклозан, которое повышает риск рака кишечника, как полагают ученые из University of Massachusetts. Клинические исследования на мышах показали, что триклозан может спровоцировать воспалительные заболевания кишечника за счёт негативного воздействия на кишечный микробиом. Синдром воспалённого кишечника - это общий термин для колита и болезни Крона. Однако данный синдром также является фактором риска смертельно опасного рака кишечника. Триклозан провоцировал воспаления в кишечнике мышей, как показали исследования.

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С их помощью были получены первые доказательства того, что триклозан может негативно влиять на здоровье кишечника. Врачи призвали к срочным проверкам этого химического вещества для определения его влияние на здоровье человека, поскольку оно используется практически повсюду. Не так давно в США провели исследование, которое показало, что следы триклозана содержатся в анализах мочи 75% людей. Впрочем, два года тому назад в США запретили применение этого вещества в средствах для мытья тела и мыле. Выяснилось, что антибактериальное мыло с триклозаном не более эффективно, чем горячая вода и обычное мыло в деле борьбы с бактериями.

И всё равно, триклозан можно обнаружить сегодня в 2 000 продуктах, включая большинство зубных паст и даже детские игрушки. Исследования на животных показывали, что триклозан может влиять на гормональную систему мужчин и женщин, провоцируя выкидыши. Есть данные о том, что это вещество отвечает и за резистентность к антибиотикам.

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Здоровье, Зубная паста, Вред.
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