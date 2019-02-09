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Суббота, 09.02.2019
Продукты для укрепления волос
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Продукты для укрепления волос

Здоровые волосы – одно из главных украшений женщины. Из-за частых окрашиваний, укладок, завивок и неправильного ухода волосы теряют свой блеск и прочность. Как сделать локоны густыми и крепкими? Многие специалисты придерживаются мнения, что наиболее действенным в борьбе с выпадением является своеобразный комплекс, состоящий из трех частей – здоровое питание, витамины для укрепления волос и специальные маски для укрепления волос. Лучшая диета для здоровых волос – продукты, богатые кальцием и железом, много зеленых и листовых овощей, морской капусты и других источников витаминов и минералов.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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