Продукты для укрепления волос Здоровые волосы – одно из главных украшений женщины. Из-за частых окрашиваний, укладок, завивок и неправильного ухода волосы теряют свой блеск и прочность. Как сделать локоны густыми и крепкими? Многие специалисты придерживаются мнения, что наиболее действенным в борьбе с выпадением является своеобразный комплекс, состоящий из трех частей – здоровое питание, витамины для укрепления волос и специальные маски для укрепления волос. Лучшая диета для здоровых волос – продукты, богатые кальцием и железом, много зеленых и листовых овощей, морской капусты и других источников витаминов и минералов.