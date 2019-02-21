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Связь между голоданием и увеличением продолжительности жизни оправдана

Связь между голоданием и увеличением продолжительности жизни оправдана
21:02 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Статья с результатами исследования опубликована в журнале Cell Metabolism.

Ученые Гарвардского университета выяснили, что контроль активности митохондрий с помощью диет или генетических манипуляций увеличивает продолжительность жизни и способствует здоровому старению. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Cell Metabolism.

Митохондрии являются органоидами в клетках живых организмов. В них происходит восстановление кислорода, а также образуется АТФ – энергоемкая молекула, необходимая для клеточного метаболизма. "Сырьем" для митохондрий служит пируват, образующийся при гликолизе из углеводов, попадающих в организм с пищей. В них также образуются кислородные радикалы, которые повреждают клетку и способствуют ее старению.

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Митохондрии образуют сети, которые изменяются в ответ на энергетические потребности клеток. С возрастом организма они функционируют все хуже.

Результаты экспериментов на круглых червях Caenorhabditis elegans показали, что уменьшение количества потребляемых калорий поддерживало функции митохондриальных сетей. Такого же эффекта удалось добиться с помощью генетических манипуляций с белком АМФ-активируемой протеинкиназой, когда производящие энергию органоиды начинали "голодать" и продолжительность жизни червей увеличивалась.

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Голодание, Старение, Углеводы, Продолжительность жизни, Митохондрии.
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