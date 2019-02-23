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Ученые рассказали, какое мясо не полезно для здоровья

Ученые рассказали, какое мясо не полезно для здоровья
20:12 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Новое масштабное исследование подтвердило, что у людей, в рационе которых много говядины, свинины и баранины, повышен риск ранней смерти от тяжелых болезней.

Результаты исследования, проведенного учеными из Национального института рака (США), были опубликованы в журнале The BMJ.

Исследователи проанализировали данные, касающиеся почти 537 тысяч человек в возрасте от 50 до 71 года. Наблюдения за состоянием здоровья и рационом участников велись на протяжении примерно 16 лет. Ученые разделили людей на группы в соответствии с уровнем потребления красного и белого мяса, чтобы посмотреть, как это влияет на их шансы умереть в течение периода наблюдений.

Под красным мясом имелась в виду говядина, свинина и баранина, а под белым - курятина, индюшатина и рыба. Исследователи сфокусировались на случаях смерти от девяти видов тяжелых заболеваний - рака, болезней сердца, инсульта и нарушения мозгового кровообращения, респираторных заболеваний, диабета, инфекционных заболеваний, болезни Альцгеймера, хронической почечной и печеночной недостаточности - а также от любых причин.

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За 16 лет скончались более 128 с половиной тысяч участников исследования. Самыми частыми причинами смерти были рак, заболевания дыхательных путей, инфаркт и инсульт. Анализ показал, что лишь риск смерти от болезни Альцгеймера не связан уровнем потребления красного мяса, в то время как шансы скончаться от восьми остальных заболеваний тем выше, чем больше такого мяса ест человек.

В целом, продемонстрировали расчеты, у группы с наиболее высоким уровнем потребления красного мяса риск ранней смерти от любых причин на 26% выше, чем у группы с наиболее низким потреблением такого мяса. В то же время белое мясо, наоборот, защищает от преждевременной смерти, установили ученые. Так, у людей, которые ели много белого, а не красного, мяса, вероятность умереть в течение периода наблюдений оказалась на 25% ниже, чем у людей, которые предпочитали красное мясо. При этом уровень потребления мяса в обоих группах был одинаковым.

Исследователи полагают, что в основе вреда, который приносит здоровью красное мясо, лежат определенные ингредиенты, входящие в его состав. В частности, речь идет о нитратах и гемовой форме железа. Нитраты, которые присутствуют в колбасах, ветчине и других мясопродуктах, прошедших технологическую обработку, связаны с 15-процентным повышением риска смерти от любых причин, а нитраты из не прошедшего обработку мяса повышают этот риск на 16%. А высокое потребление гемового железа связано с повышением риска преждевременной смерти на 15% по сравнению с низким потреблением этого вещества.

Связь между голоданием и увеличением продолжительности жизни оправдана

Комментируя полученные данные, Джон Поттер (John Potter) из Университета Мэсси (Новая Зеландия) призвал резко сократить потребление красного мяса. "Современный уровень потребления мяса в развитых странах не имеет прецедентов в истории человечества. Необходимо сократить этот показатель до одной десятой от имеющегося уровня", - подчеркнул Поттер в интервью.

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Исследования, Мясо, Вред, Польза, Красное мясо.
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