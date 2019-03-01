Скачать
Пятница, 01.03.2019
Бокал вина полезен для здоровья - говорят врачи
1 / 10

Бокал вина полезен для здоровья - говорят врачи

Привычка пить красное вино давно укоренилась во многих странах мира. Причина этого скрывается в полезных свойствах этого напитка. Так, красное вино полезно пить при гипертонии. Также оно предохраняет нас от развития деменции. Благодаря красному вину снижается уровень LDL-холестерина в крови, в результате чего нам удаётся избежать полноты и связанных с ней заболеваний. Именно поэтому считается, что бокал красного вина за обедом идёт на пользу нашему здоровью. Эксперты рассказали о 8 самых главных доводах в в пользу красного вина.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Здоровье, Вино, Польза, 8 причин выпить бокал вина.
01:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь