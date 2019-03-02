Скачать
Суббота, 02.03.2019
В КИУ считают, что "красивый жест" сделают еще несколько кандидатов в президенты
В КИУ считают, что "красивый жест" сделают еще несколько кандидатов в президенты
Порошенко поручил повысить денежное обеспечение военных на передовой
Военным на передовой повысят зарплаты
Украинские синхронистки завоевали два "золота" на этапе Мировой серии во Франции
Украинские синхронистки завоевали два "золота" на этапе Мировой серии во Франции
Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона

Назван овощ, который может предотвратить появление рака

Назван овощ, который может предотвратить появление рака
10:10 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Американские специалисты решили проверить, насколько эффективна в этом плане брокколи.

Научные специалисты Иллинойского университета (США) пришли к выводу о том, что содержащееся в брокколи органическое вещество сульфорафан способствует уничтожению клеток рака.

По словам ученых, предыдущие исследования уже демонстрировали способность капустных растений помогать человеческому организму противостоять онкологическим заболеваниям. Они экспериментировали с мышами, которые были поделены на группы. В одной животные питалась по типу западной диеты (много жиров и калорий), во второй к подобному рациону добавлялась брокколи, в третьей мыши ели обычный корм.

В результате авторы эксперимента смогли убедиться в том, что употребление брокколи, содержащей в своем составе специфические вещества, способствует уничтожению клеток рака, возникающих в организме вследствие процессов, спровоцированных нездоровым питанием с обилием жира.

Определен самый полезный продукт для гипертоников

"У мышей, в чьем рационе присутствовала нездоровая пища, чаще развивался рак печени, однако при добавлении в еду брокколи число опухолевых узлов значительно снижалось. Состояние печени у мышей, употреблявших брокколи, улучшилось", - сообщили специалисты.

По их мнению, оздоровительный эффект брокколи связано с действием ее вещества сульфорафан. Имеющиеся данные позволяют предположить, что этот компонент способствует уничтожению клеток рака молочной железы, а также обладает способностью подавлять рост уже имеющихся опухолей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Брокколи, Советы медиков, Овищи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с началом весны 2019
02 Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
03 Гройсман рассказал о вероятности снижения цен на газ и грядущих последствиях
04 Порошенко: Больше всего от плана Путина пострадало русскоязычное население
05 Иностранных военных допустили к учениям в Украине: Парубий подписал закон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Создатель &quot;Новичка&quot; объяснил, благодаря чему Скрипалям удалось выжить
Что спасло Скрипалей от смерти: объяснение создателя "Новичка"
Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления
С воскресенья в Украине потеплеет
Итоги 1 марта: Гнап и Садовый снимают свои кандидатуры, решение суда в Гааге
Главные новости за 1 марта
Рецепт дня: блинчики с начинкой из печени
Рецепт дня: блинчики с начинкой из печени
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь