Назван овощ, который может предотвратить появление рака

Новости шоу бизнеса: Американские специалисты решили проверить, насколько эффективна в этом плане брокколи.

Научные специалисты Иллинойского университета (США) пришли к выводу о том, что содержащееся в брокколи органическое вещество сульфорафан способствует уничтожению клеток рака.

По словам ученых, предыдущие исследования уже демонстрировали способность капустных растений помогать человеческому организму противостоять онкологическим заболеваниям. Они экспериментировали с мышами, которые были поделены на группы. В одной животные питалась по типу западной диеты (много жиров и калорий), во второй к подобному рациону добавлялась брокколи, в третьей мыши ели обычный корм.

В результате авторы эксперимента смогли убедиться в том, что употребление брокколи, содержащей в своем составе специфические вещества, способствует уничтожению клеток рака, возникающих в организме вследствие процессов, спровоцированных нездоровым питанием с обилием жира.

"У мышей, в чьем рационе присутствовала нездоровая пища, чаще развивался рак печени, однако при добавлении в еду брокколи число опухолевых узлов значительно снижалось. Состояние печени у мышей, употреблявших брокколи, улучшилось", - сообщили специалисты.

По их мнению, оздоровительный эффект брокколи связано с действием ее вещества сульфорафан. Имеющиеся данные позволяют предположить, что этот компонент способствует уничтожению клеток рака молочной железы, а также обладает способностью подавлять рост уже имеющихся опухолей.