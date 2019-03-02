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Суббота, 02.03.2019
Белоснежная улыбка: лучшие советы по уходу за зубами (Фото)
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Белоснежная улыбка: лучшие советы по уходу за зубами (Фото)

При ненадлежащем уходе, вы рискуете получить целый ряд неприятных стоматологических проблем, таких как заболевания десен, различные инфекции, истончение костной ткани, а также и других болезней (инсульты, инфаркты и многие другие). Тщательная чистка зубов и профилактический осмотр у стоматолога раз в полгода помогут вам предотвратить все это. Кроме того, этими нехитрыми действиями вы сможете обеспечить хорошую гигиену ротовой полости.
sovetchiki.org
Фото: sovetchiki.org
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Здоровье, Советы, Зубы, Улыбка, Полость рта, Лайфхаки.
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