Белоснежная улыбка: лучшие советы по уходу за зубами (Фото) При ненадлежащем уходе, вы рискуете получить целый ряд неприятных стоматологических проблем, таких как заболевания десен, различные инфекции, истончение костной ткани, а также и других болезней (инсульты, инфаркты и многие другие). Тщательная чистка зубов и профилактический осмотр у стоматолога раз в полгода помогут вам предотвратить все это. Кроме того, этими нехитрыми действиями вы сможете обеспечить хорошую гигиену ротовой полости.