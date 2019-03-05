Ученые рассказали о втором случае исцеления от ВИЧ

Новости шоу бизнеса: За почти 40-летний срок борьбы с эпидемией ВИЧ счет достиг 35000000:2.

Второй раз в истории тяжело больного раком и СПИДом удалось избавить от обеих болезней разом.

Сообщается, что второй пациент избавился от вируса спустя 12 лет после предыдущего успеха, который до сих пор не удавалось повторить. Анонимный "лондонский пациент" уже полтора года не продолжает противовирусную терапию, демонстрируя как минимум длительную ремиссию, а возможно, и полное излечение. По данным The New York Times, подробная статья об этом будет опубликована в ближайшем номере журнала Nature.

Стоит сразу сказать, что этот успех еще не означает появления массовой, доступной и эффективной терапии СПИДа. Дело в том, что оба излечившихся пациента страдали и от лейкемии, которая не поддавалась даже химиотерапии. Оба проходили пересадку костного мозга, получив ткань от донора, носителя мутации CCR5, делающей его устойчивым к ВИЧ. Однако эта процедура тяжелая, дорогая, опасная и чревата массой побочных эффектов. На фоне появления мощных и доступных противовирусных препаратов, которые способны десятилетиями подавлять развитие ВИЧ, применение трансплантации костного мозга едва ли можно считать оправданным.

Тем не менее начиная с 2007 года, когда "берлинский пациент" Тимоти Браун был объявлен излечившимся, медики множество раз пытались повторить этот успех с другими больными, страдающими одновременно от СПИДа и тяжелых онкологических заболеваний. Раз за разом вирус возвращался и спустя несколько месяцев снова обнаруживался в крови. В какой-то момент некоторые специалисты даже стали считать случай "берлинского пациента" уникальным и связанным с рядом тяжелых встрясок, которые пришлось пережить его иммунной системе и всему организму (на одном этапе лечения Брауна даже ввели в кому). Однако новый случай показал, что можно обойтись и без такого "околосмертного опыта".

Пациент с лимфомой Ходжкина и СПИДом прошел пересадку костного мозга от донора с мутацией CCR5 в мае 2016 года и получал сильные иммуносупрессоры. В сентябре 2017-го ему прекратили давать противовирусные средства, и ВИЧ в его крови до сих пор не обнаруживается. Сообщается, что "лондонский пациент" — один из 38 больных раком и ВИЧ, получивших CCR5-мутантные препараты костного мозга, за которыми продолжают следить медики. По их словам, еще один — "дюссельдорфский пациент" — демонстрирует весьма обнадеживающую динамику и остается свободным от вируса уже несколько месяцев. Возможно, скоро счет в борьбе с ВИЧ снова обновится.