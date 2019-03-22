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Названо 5 трав, которые помогут при расстройствах пищеварения

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Названо 5 трав, которые помогут при расстройствах пищеварения
14:20 Пт, 22 Март 2019 Телеграф showdream.org Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Предлагаем вашему вниманию 5 самых действенных трав при расстройстве пищеварения.

Расстройство пищеварения — одна из самых коварных проблем здоровья. Причин для такого расстройства может быть несколько.

Однако для первой помощи можно воспользоваться натуральными лекарствами — травами. 

Орегано

Такая приправа, как орегано, оказывает благоприятное влияние на желудок, помогая ему расслабиться. Помимо этого, орегано обладает антибактериальными свойствами, что дополнительно помогает при расстройстве пищеварения.

Розмарин

Для восстановления нормальной работы пищеварительной системы рекомендуется употреблять розмарин. Он оказывает антиспазматическое и антипаразитарное действие.

Также розмарин стимулирует кровообращение и расслабляет желудок. Это помогает избавиться от вздутия живота, несварения и запора.

Тимьян

Для предотвращения воспалительных процессов рекомендуется употреблять тимьян. Помимо этого, тимьян прекрасно борется с различными паразитами, в том числе и с грибком Кандида.

Употребление тимьяна позволяет освободить желудочно-кишечный тракт от слизи, которая скапливается при расстройствах пищеварения.

Шалфей

Для сокращения образования желудочных газов рекомендуется употреблять шалфей. Также шалфей обладает антибактериальными и антиспазматическими свойствами. Помимо этого в шалфее содержатся эфирные масла, которые нормализуют работу пищеварительной системы.

Тмин

Для снятия болевых ощущений при расстройствах пищеварения рекомендуется употреблять тмин. Помимо обезболивающих свойств, тмин имеет антисептические свойства и стимулирует секрецию пищеварительных желез.

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Здоровье, Травы, Пищеварение, Советы медиков, Народные травы.
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