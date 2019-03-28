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Четверг, 28.03.2019
Полезные свойства сливочного масла
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Полезные свойства сливочного масла

С 20-х годов прошлого века популярность сливочного масла существенно уменьшилась, в основном по той причине, что его стали считать причиной атеросклероза сердечных артерий. При этом сливочное масло издавна является одним из наиболее уважаемых продуктов жителей Тибета. Самым знаменитым методом употребления масла является продукт под названием "tsocha". В его состав входят масло из молока яка, зеленый чай и соль. Этот напиток жители Тибета пьют несколько раз в день. О крепком здоровье и долголетии жителей этого региона известно всем, так что, возможно, стоит пересмотреть свое отношение к этому продукту.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Польза, Сливочное масло, Полезные свойства, tsocha.
05:11 Сегодня Телеграф
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