Скачать
Четверг, 28.03.2019
В Украине разработали электромагнитное оружие
В Украине разработали электромагнитное оружие
Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля
Кабмин обещает не отключать воду 5 миллионам украинцев
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта

Медики: "Вакцины в 4-5 раз ухудшили исход в случае кори"

Медики: "Вакцины в 4-5 раз ухудшили исход в случае кори"
09:20 Сегодня Телеграф www.magicworld.su Фото: www.magicworld.su

Новости шоу бизнеса: Проблема вакцинации в настоящее время находится в центре внимания, как никогда ранее.

Сторонники вакцин настаивают на том, что они спасают жизни и обеспечивают так называемый "стадный иммунитет" - идея о том, что, если достаточное количество людей будет вакцинировано против заболевания, все сообщество будет защищено.

Те, кто выступает против вакцин, имеют серьезные опасения по поводу их побочных эффектов, связанных с содержащимися в них вспомогательными веществами, используемыми для продления срока годности, к которым относятся тяжелые металлы, такие как ртуть и алюминий, и того факта, что при производстве некоторых вакцин используются клеточные линии абортированных детей.

В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью

Каждый человек должен взвесить доказательства и прийти к собственным выводам о том, что лучше для его семьи. Однако, чтобы сделать это правильно, важно обладать всеми фактами, а не только теми, которые, по мнению основных средств массовой информации и регулирующих органов, должны быть доведены до общественности.

Например, один из фактов, о которых большая часть населения не знает, заключается в том, что эффективность вакцин значительно ухудшила исход многих заболеваний, включая корь, ветряную оспу и краснуху

Простые детские болезни теперь стали смертельными

Многие из нас помнят время, когда такие заболевания, как корь, эпидемический паротит и ветряная оспа, были такими же обычными явлениями в детстве, как езда на велосипеде или посещение школы.

В любой момент времени группа детей по соседству может заболеть одним из этих заболеваний и не посещать школу в течение недели или двух. Никто не боялся этих детских болезней - они были просто частью жизни.

В то время мы получили несколько вакцин против более серьезных заболеваний, таких как полиомиелит, и продолжали жить.

Затем, в 1986 году в США был подписан закон National Childhood Vaccine Injury Act, который запрещает родителям предъявлять иски врачам или производителям вакцин за тяжелые последствия или смерть в результате вакцинации.

Внезапно число вакцин, которым подвергались дети, резко возросло, причем гораздо больший упор делался на вакцинацию против детских болезней, которые никогда не рассматривались как серьезные - хотя, конечно, в редких случаях они вызывают серьезные осложнения.

Результат? Сейчас гораздо больше детей получают вакцины против этих заболеваний, чем раньше, но вместо того, чтобы сделать детство более безопасным, эти медицинские вмешательства значительно усилили опасность этих заболеваний, когда кто-то заболевает ими - что может случиться и случается даже с привитыми.

Исследование, опубликованное в 2015 году в уважаемом научном журнале The Lancet, показало, что, хотя вакцины делают болезни менее распространенными, они также увеличивают их тяжесть.

Используя математический анализ, исследовательская группа изучила влияние современных методов вакцинации на тяжесть инфекций, изучив опубликованные данные о вспышках краснухи, кори и ветряной оспы в США.

В детском санатории Бердянска пять человек заболели корью

Результаты исследования показали следующее: Наши расчеты показывают, что отрицательные исходы в 4-5 раз хуже в случае кори, в 2 раза хуже в случае ветряной оспы и в 5-8 раз хуже в случае краснухи, чем можно было бы ожидать в период до вакцинации.

Ни один производитель вакцин или государственное учреждение не может гарантировать, что вакцина обеспечит 100-процентную защиту от любого заболевания. Всегда существует риск того, что даже привитый человек может заболеть, и так называемый "иммунитет", обеспечиваемый вакцинами, в лучшем случае является временным - вот почему дети должны делать все эти прививки не один раз.

По данным CDC, вакцины против кори убивают больше людей, чем сама корь.

И, как подтверждает это исследование, вакцины значительно ухудшили интенсивность этих ранее нормальных детских болезней. Чего же тогда в действительности добились медики, прививая всех подряд в течение всех этих десятилетий? Все, чего они этим добились - это сделали ситуацию еще хуже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезнь, Заболевания, Вакцины, Корь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
05 В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Евросоюз запретил одноразовый пластик
Евросоюз запретил одноразовый пластик
В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько
В марте украинским военным повысили зарплаты
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип &quot;Пливе човен&quot;
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип "Пливе човен"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь