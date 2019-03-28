Медики: "Вакцины в 4-5 раз ухудшили исход в случае кори"

Новости шоу бизнеса: Проблема вакцинации в настоящее время находится в центре внимания, как никогда ранее.

Сторонники вакцин настаивают на том, что они спасают жизни и обеспечивают так называемый "стадный иммунитет" - идея о том, что, если достаточное количество людей будет вакцинировано против заболевания, все сообщество будет защищено.

Те, кто выступает против вакцин, имеют серьезные опасения по поводу их побочных эффектов, связанных с содержащимися в них вспомогательными веществами, используемыми для продления срока годности, к которым относятся тяжелые металлы, такие как ртуть и алюминий, и того факта, что при производстве некоторых вакцин используются клеточные линии абортированных детей.

Каждый человек должен взвесить доказательства и прийти к собственным выводам о том, что лучше для его семьи. Однако, чтобы сделать это правильно, важно обладать всеми фактами, а не только теми, которые, по мнению основных средств массовой информации и регулирующих органов, должны быть доведены до общественности.

Например, один из фактов, о которых большая часть населения не знает, заключается в том, что эффективность вакцин значительно ухудшила исход многих заболеваний, включая корь, ветряную оспу и краснуху

Простые детские болезни теперь стали смертельными

Многие из нас помнят время, когда такие заболевания, как корь, эпидемический паротит и ветряная оспа, были такими же обычными явлениями в детстве, как езда на велосипеде или посещение школы.

В любой момент времени группа детей по соседству может заболеть одним из этих заболеваний и не посещать школу в течение недели или двух. Никто не боялся этих детских болезней - они были просто частью жизни.

В то время мы получили несколько вакцин против более серьезных заболеваний, таких как полиомиелит, и продолжали жить.

Затем, в 1986 году в США был подписан закон National Childhood Vaccine Injury Act, который запрещает родителям предъявлять иски врачам или производителям вакцин за тяжелые последствия или смерть в результате вакцинации.

Внезапно число вакцин, которым подвергались дети, резко возросло, причем гораздо больший упор делался на вакцинацию против детских болезней, которые никогда не рассматривались как серьезные - хотя, конечно, в редких случаях они вызывают серьезные осложнения.

Результат? Сейчас гораздо больше детей получают вакцины против этих заболеваний, чем раньше, но вместо того, чтобы сделать детство более безопасным, эти медицинские вмешательства значительно усилили опасность этих заболеваний, когда кто-то заболевает ими - что может случиться и случается даже с привитыми.

Исследование, опубликованное в 2015 году в уважаемом научном журнале The Lancet, показало, что, хотя вакцины делают болезни менее распространенными, они также увеличивают их тяжесть.

Используя математический анализ, исследовательская группа изучила влияние современных методов вакцинации на тяжесть инфекций, изучив опубликованные данные о вспышках краснухи, кори и ветряной оспы в США.

Результаты исследования показали следующее: Наши расчеты показывают, что отрицательные исходы в 4-5 раз хуже в случае кори, в 2 раза хуже в случае ветряной оспы и в 5-8 раз хуже в случае краснухи, чем можно было бы ожидать в период до вакцинации.

Ни один производитель вакцин или государственное учреждение не может гарантировать, что вакцина обеспечит 100-процентную защиту от любого заболевания. Всегда существует риск того, что даже привитый человек может заболеть, и так называемый "иммунитет", обеспечиваемый вакцинами, в лучшем случае является временным - вот почему дети должны делать все эти прививки не один раз.

По данным CDC, вакцины против кори убивают больше людей, чем сама корь.

И, как подтверждает это исследование, вакцины значительно ухудшили интенсивность этих ранее нормальных детских болезней. Чего же тогда в действительности добились медики, прививая всех подряд в течение всех этих десятилетий? Все, чего они этим добились - это сделали ситуацию еще хуже.