Климакс или менопауза: причины, симптомы, лечение

Новости шоу бизнеса: Климакс - естественный, но непростой период в жизни женщины. Читайте, чтобы узнать, когда и как он начинается, причины, симптомы и лечение климакса.

Что же является климаксом? Климакс у женщин (его еще принято называть менопаузой) - это период изменений в организме женщины от первых признаков угасания и до старости. Другими словами, женский климакс (климактерический период) - угасание репродуктивных возможностей женщины, гормональная перестройка организма, прекращение менструальных циклов.

Климакс и менопауза: в чем разница? Этот вопрос отличия волнует многих женщин. На самом деле разница предельно проста. Менопауза - это одна из стадий климакса. Она основная, поэтому эти понятия принято отождествлять. Но на самом деле понятие "климакс" более широкое и включает в себя три стадии. Этим и отличается климакс от менопаузы.

В каком возрасте начинается климакс

Какой возраст обычно сигнализирует о скором приближении климакса? Первая стадия (пременопауза) начинается в возрасте 45-50 лет. Именно тогда проявляются первые признаки. Сама менопауза наступает в возрасте от 46 и до 54 лет (это в пределах нормы). В некоторых случаях менопауза может прийти и раньше. Тогда женщина сталкивается с ранним климаксом (если он возникает до 40 лет).

Возникнуть ранний климакс может из-за наследственной предрасположенности женщины или ряда нарушений в организме. То есть когда начинается климакс у женщин - вопрос достаточно индивидуальный.

Точного возраста "нормы" начала климактерического периода нет, организм сам решит, когда пора. Так что точный возраст климакса для каждой из женщин назвать невозможно.

Причины климакса

Причинами климактерического периода являются естественные возрастные изменения в организме женщины. Меняется гормональный фон, нарушается выработка половых гормонов, угасает функциональность яичников, забеременеть становится все сложнее - и в результате наступает климакс. Не стоит волноваться по поводу менопаузы - это абсолютно естественный период для женского тела, такой же, как начало менструации.

Да, со временем женщина меняется, организм растет, взрослеет, а затем и стареет, но в наше время каждый период может быть комфортным и насыщенным. Поэтому не стоит паниковать и принимать успокоительное, климакс - это нормально.

Признаки или симптомы климакса

Симптомами или признаками климакса у женщин являются перечисленные ниже:

наверное, основной и самый известный симптом климакса - регулярные приливы. Это ощущение жара, озноба, шум в ушах, покраснение кожи головы, груди, шеи, зоны декольте женщины. Состояние прилива возникает обычно по вечерам и длится около 2-5 минут.

снижение либидо, сухость во влагалище, что вызывает трудности во время полового акта, истончение влагалища, чрезмерная чувствительность (не в хорошем смысле этого слова), раздражительность, ранимость. Обычно женщине временно не хочется интима, сексуальное желание полностью отсутствует.

при климаксе одним из распространенных симптомов является ночная потливость.

проблемы с сердцебиением, перебои в работе сердца женщины, смена ритма сердцебиения - тоже частые проявления климакса.

также при климаксе часто бывает головокружение, иногда скачки артериального давления.

резкие перепады настроения, так называемые "американские горки", тревожность, беспочвенные страхи - частые симптомы климакса

одно из важных проявлений — ломота в суставах (как при ощущении небольшого жара), боль в мышцах, спине, головная боль.

нарушения сна, подавленное состояние, апатия, снижение самооценки и частичная потеря способности радоваться жизни.

сухость кожи по всему телу женщины, иногда набор веса, жжение и зуд в половых органах, однако эти симптомы климакса в основном проявляются значительно позже.

Климакс: лечение - препараты при климаксе

Многих женщин интересует, можно ли облегчить климактерический период и избавиться от его симптомов с помощью средств народной медицины. Доказательная медицина против всякого рода шарлатанских лекарств, трав, гомеопатии и прочей средневековой ерунды.

Любое народное средство будет малоэффективным, абсолютно неэффективным или вредным для организма. Методы лечения должны быть научно обоснованными и современными, а значит, лечить нужно не самостоятельно, а только под контролем доктора. И не всегда стоит в первую очередь горстями пить таблетки.

Изначально нужно изменить образ жизни, а не лечить, при этом не меняя ни сон, ни физическую активность, ни питание, ни режим дня, ни вредные привычки - ничего.

Волшебной таблетки не существует, любое из заболеваний (климакс таковым не является, это нормальный период в жизни женщин) можно предотвратить или облегчить здоровым образом жизни. Поэтому помни, что лекарство - не единственный метод борьбы с неприятными симптомами.

Вообще под лечением климакса подразумевают именно борьбу с симптомами, ведь само состояние нельзя лечить - оно естественное. Но если у тебя есть климактерический синдром, не лишним будет принять средства для облегчения симптомов.

Однако помни главное - назначить препараты при климаксе может только врач. Никакие лечебные средства не покупай в аптеке самостоятельно. Также не используй народные средства. Даже если ты слышала пять историй от бабушек и соседок, как им полегчало от народных средств, не повторяй этого.

Во-первых, каждый организм индивидуален, и то, что не повредило (речь даже не о помощи) другим, может повредить тебе. Во-вторых, все препараты с недоказанной эффективностью, а также народные средства - это пустая трата денег, сил, а иногда и здоровья.

Если тебя беспокоят определенные симптомы - пойди к врачу. Там тебе выпишут с учетом индивидуальных особенностей и анализов препараты (чаще всего гормональные - менопаузальная гормональная терапия (МГТ), либо на растительной основе), которые подойдут именно в твоем случае. Не занимайся самолечением ни в этом, ни в любых других случаях. Препараты для лечения может назначать только квалифицированный врач и только после осмотра.