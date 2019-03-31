Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Митинг "молодчиков" у ЦИК: последние данные с места событий
Митинг "молодчиков" у ЦИК: последние данные с места событий
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Солист "Rolling Stones" Мик Джаггер тяжело болен
Солист "Rolling Stones" Мик Джаггер тяжело болен

Факторы, провоцирующие развитие рака груди

Факторы, провоцирующие развитие рака груди
19:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Онкологические заболевания у женщин развиваются из-за алкоголя и ожирения.

Развитие рака молочной железы можно предотвратить в ближайшие годы, если отказаться от регулярного употребления алкоголя и поддерживать массу тела в пределах нормы. К такому выводу пришли австралийские ученые, объединив результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин.

"Мы обнаружили, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем - 17,5 тысячи случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11,6 тысячи случаев", - отметила доктор Маарит Лааксонен.

Это нужно знать всем: продукты, которые нельзя сочетать

По мнению австралийских исследователей, риск рака молочной железы повышается, если выпивать всего один алкогольный напиток в день.

Кроме того, на развитие рака молочной железы в семи процентах случая влияет гормональная терапия в течение пяти и более лет в период менопаузы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Женщины, Советы, Грудь, Медики, Рак груди, Факторы, Женское здоровье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
02 Гвоздик - Нгумбу: события боя
03 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
04 Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
05 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Выборы 2019: какие документы нужны для голосования
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь