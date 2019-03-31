Факторы, провоцирующие развитие рака груди

Новости шоу бизнеса: Онкологические заболевания у женщин развиваются из-за алкоголя и ожирения.

Развитие рака молочной железы можно предотвратить в ближайшие годы, если отказаться от регулярного употребления алкоголя и поддерживать массу тела в пределах нормы. К такому выводу пришли австралийские ученые, объединив результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин.

"Мы обнаружили, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем - 17,5 тысячи случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11,6 тысячи случаев", - отметила доктор Маарит Лааксонен.

По мнению австралийских исследователей, риск рака молочной железы повышается, если выпивать всего один алкогольный напиток в день.

Кроме того, на развитие рака молочной железы в семи процентах случая влияет гормональная терапия в течение пяти и более лет в период менопаузы.