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Диетологи заявили, что огурцы стоит есть каждый день

Диетологи заявили, что огурцы стоит есть каждый день
20:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: На самом деле огурец намного более полезен, чем мы думаем.

Поэтому было бы неплохо включить его в свой ежедневный рацион, а еще воспользоваться своим воображением, чтобы пожилые члены нашей семьи и дети тоже регулярно ели этот замечательный овощ.

Ведь те, кто считает, что в огурцах одна только вода и применять их нужно исключительно для того, чтобы избавиться от темных кругов под глазами, сильно ошибаются. Перед нами настоящий кладезь полезных веществ, которые стоят того, чтобы о них узнали.

А вы знали, что съедая всего один огурец в день, можно обеспечить свой организм большим количеством необходимых ему питательных веществ?

Одними из наиболее важных компонентов являются витамины группы В, которые способствуют активизации нервных импульсов и поддерживают здоровье клеток.

Кроме того, в огурце содержатся: фолиевая кислота, витамин С, кальций, железо, магний, фосфор, калий и цинк. И если мы приучим себя почаще добавлять свежий огурец в любимые блюда, то получим все возможные преимущества, о которых мы расскажем ниже.

Огурец полезен для мозга

В питательный состав огурца входит противовоспалительный антиоксидант - флавонол, который, как известно, укрепляет здоровье мозга.

Он способствует обеспечению нейронной связи, а также улучшает нервные импульсы. Так вы сможете позаботиться о своей памяти и защитить нервные клетки от воздействия времени.

Огурец - натуральное противовоспалительное средство

Огурец поддерживает наше тело "свежим". Благодаря хорошему увлажнению, которое обеспечивает огурец, улучшаются многие внутренние процессы, так как клетки организма хорошо "питаются".

Экстракт огурца, в свою очередь, уменьшает боль. Все благодаря веществам, которые ингибируют ферменты, вызывающие внутренние воспаления.

Снимает стресс

Огурец, как мы уже упоминали выше, содержит в себе большое количество витаминов группы В, включая витамин В1, витамин B5 и витамин В7 (биотин).

Эти витамины очень эффективны для расслабления нервной системы и смягчения последствий пережитого стресса и состояния тревоги.

Если приготовить себе огуречный коктейль с яблоком или огуречную воду с лимонным соком, то у вас получится превосходное натуральное средство для борьбы со стрессом.

Улучшает здоровье пищеварительной системы

Огурцы богаты двумя основными элементами, необходимыми для здорового пищеварения, а именно: водой и пищевыми волокнами (клетчаткой).

Если мы привыкнем к тому, чтобы каждый день готовить себе салаты с огурцом, семенами кунжута и яблочным уксусом, то наша система пищеварения по достоинству оценит это.

Если вы страдаете от кислотного рефлюкса, то огурцы могут стать для вас натуральным лекарством: ведь этот овощ снижает пиковые состояния при рефлюксе и улучшает кислотно-щелочной баланс в желудке.

Кроме того, огуречная кожура - это отличный источник нерастворимых пищевых волокон, которые улучшают кишечный транзит и помогают справиться с запорами.

Огурец помогает поддерживать здоровый вес тела

Это известный факт. Огурец является наиболее распространенным "разрешенным" продуктом в диетах, направленных на снижение веса. Только помните, если вы тоже хотите похудеть, то не стоит морить себя голодом, придерживаясь чересчур строгих диет.

Огурец отлично подойдет, но вашему телу все равно будут нужны другие питательные вещества, такие как белки, углеводы, мононенасыщенные жиры и т.д.

Будьте креативными: научитесь сочетать в своих рецептах огурец с другими овощами, а также с семенами и даже фруктами.

Огурец заботится о нашем сердце

Как мы уже отмечали выше, огурцы содержат калий, минерал, который позволяет нам регулировать кровяное давление. Только не стоит забывать, что необходимо достижение правильного баланса между калием и натрием в организме.

Еще интересно знать, что калий действует как электролит, то есть положительно заряженный ион, который регулирует клеточные функции.

Благодаря такому балансу обеспечивается правильная передача нервных импульсов, сокращение мышц и осуществляется сама сердечная функция.

Помогает преодолеть усталость

Если вы чувствуете себя истощенными и измотанными на работе, у вас появилась головная боль и другие симптомы, приготовьте себе свежее блюдо из огурца.

Это может быть овощной салат с натуральным соком или фруктовой тарелкой. Вы сразу почувствуете себя значительно лучше.

Еще огурцы содержат полифенолы, такие как пиноресинол и ларициресинол, а также фитонутриенты, витамин К, медь или марганец.

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Благодаря своей высокой питательной ценности (большому количеству витаминов и минералов) огурец будет очень эффективным продуктом для восполнения дефицита питательных веществ в организме. Об этом можно говорить, если вы часто чувствуете себя уставшими и истощенными.

В заключение хотим отметить, что если вы хотите заботиться о правильности своего питания и день ото дня чувствовать себя лучше, то старайтесь, чтобы ваш рацион был сбалансированным и чтобы в нем обязательно присутствовали огурцы.

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Питание, Советы, Продукты, Еда, Диетологи, Огурцы.
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