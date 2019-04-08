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Вторник, 09.04.2019
От проблем с артериями страдают немало людей
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От проблем с артериями страдают немало людей

Практически при любом заболевании организм заблаговременно сигнализирует о проблемах. Именно поэтому никогда нельзя игнорировать боль. Если вы не врач, то не стоит самостоятельно пытаться поставить себе диагноз. У вас что-то болит? Запишитесь на прием в больницу и расскажите доктору обо всех симптомах, которые вас тревожат. Нередко люди страдают от проблем с артериями. Врачи рассказали вам о 5 признаках того, что они забиты.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Проблемы с артериями, Главные симптомы забитых артерий, Забитые артерии.
23:15 Пн, 8 Апрель 2019 Телеграф
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