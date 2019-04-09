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Медики рассказали о полезных и вредных свойствах супов

Медики рассказали о полезных и вредных свойствах супов
09:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По мнению диетолога, могут быть вредными супы, приготовленные на бульоне, который не сливался при варке м яса.

Супы считают очень полезным блюдом в рационе человека, но и у них имеются вредные свойства – влияние супов во многом зависит от особенностей организма.

Врачи рассказали о полезных и вредных свойствах супов. В частности, врач-диетолог Елена Ливанцова сообщила о том, что любимые россиянами наваристые супы на мясном бульоне могут навредить состоянию людей с высоким уровнем холестерина. При повышенном холестерине от употребления супов с жирным мясом необходимо отказаться, отметила эксперт.

Ливанцова рассказала о свойстве такого бульона аккумулировать вредные вещества, проникшие из мяса, ведь животных на фермах кормят антибиотиками или гормонами. Первый и второй бульон следует сливать, посоветовала врач.

"Основа питания – это овощные супы, оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ", — назвала эксперт самый полезный по ее мнению виду супов.

Утверждение о пользе супов с большим количеством овощей поддержал врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко. По его словам, "овощи отдают в отвар полезные микроэлементы, такие как калий и магний, очень важные для желудка и кишечника".

Отдельно эксперт высказался о грибных супах. Врач заметил, что при наличии гастроэнтерологических болезней употреблять грибной суп не рекомендуется. В таком супе при варке концентрируется сразу очень большое количество экстрактивных веществ, обладающих свойством активизировать процессы в пищеварительном тракте. Если имеется воспалительное состояние, подобная стимуляция может навредить состоянию ЖКТ, провоцировать развитие кишечной инфекции.

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"Наименее полезный суп – это солянка, которая варится с несколькими видами мяса, что увеличивает ее калорийность. Кроме того, в солянку добавляют соленые огурцы и копчености, поэтому данное блюдо не подходит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом", — добавил Пилипенко.

Впрочем, с учетом вышеназванных оговорок российские эксперты считают супы блюдом, обязательным для употребления каждый день. По словам Елены Ливанцовой, привычка есть супы очень полезна для контроля над весом. Другой специалист, Владимир Пилипенко, порекомендовал есть супы каждый день на обед – строго теплыми. Горячие и слишком холодные супы "могут спровоцировать неприятные симптомы", рассказал врач.

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