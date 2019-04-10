Сезон клещей: как уберечь себя от укусов насекомых (Видео)

Новости шоу бизнеса: Весеннее потепление, первые пикники - и в больницах уже ждут наплыва пострадавших от укусов клещей.

Проснулись уже все разновидности клещей, и даже самые опасные из них, которые переносят смертельную болезнь Лайма.

Пик их активности прогнозируют на Пасху и майские праздники. Поэтому эксперты посоветовали, как уберечься и что нужно знать. Если покраснение после укуса клеща увеличивается, нужно сразу идти к врачу, советуют специалисты. Кроме того, для удаления клеща существует специальный гаджет, он продается в ветеринарных аптеках.

Последствия несвоевременного лечения болезни Лайма - страшные: от артрита до менингококковых поражений, потери координации и движения. В 2018 году в Украине зарегистрировано 2 тысячи 403 случая болезни Лайма, или боррелиоза.