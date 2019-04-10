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Эффективные средства для лечения гипертонии

Эффективные средства для лечения гипертонии
21:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Насыщенные калием, эти фрукты позволяют предотвращать гипертонию за счет стабилизации уровня соли в организме.

Бананы, шпинат и батат могут быть настолько же эффективными средствами лечения гипертонии, как и таблетки.

Для достижения лечебного эффекта человеку необходимо съедать не менее 11 бананов в день.

Повышенное артериальное давление вселяет страх в сердца миллионов людей из разных стран мира, так как это расстройство является предвестником инфарктов и инсультов. Однако употребление бананов, батата и шпината каждый день способствует нормализации давления, как подчеркивают ученые. Насыщенные калием, эти фрукты и овощи позволяют предотвращать гипертонию за счет стабилизации уровня соли в организме.

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Новое исследование показало, что этот полезный минерал работает ничуть не менее эффективно, чем диуретики или мочегонные лекарства, которые чаще всего используются для снижения артериального давления.

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Все по теме:

Лечение, Советы, Давление, Гипертония, Артериальное давление, Бананы.
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