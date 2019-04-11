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Ученые рассказали, чем опасен для здоровья аэропорт

Ученые рассказали, чем опасен для здоровья аэропорт
12:39 Сегодня Телеграф mamovediya.com.ua

Новости шоу бизнеса: Исследователи разобрались, почему в самых проходимых местах аэропорта не стоит задерживаться.

Аэропорт - одно из общественных мест, где каждый день самые разные люди сталкиваются с некой угрозой для своего здоровья. Но мало кто понимает, где можно наверняка "подцепить" какую-нибудь инфекцию.

Страховые агенты одной из зарубежных компании решили исследовать территории аэропортов, чтобы разобраться, какие зоны являются наиболее опасными для здоровья пассажиров. В результате наблюдений и проведенных мероприятий было выделено три самых опасных с точки зрения скопления микробов мест.

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На первом месте находятся стойки регистрации. Здесь, согласно выводам экспертов, "проживают" более 250 тысяч болезнетворных бактерий. И это только над одном квадратном дюйме. Пассажиры в постоянном контакте со стойкой, и поэтому подвержены различным инфекционным заболеваниям.

Второе место закрепилось за местами для отдыха ожидающих. Кресла и скамейки просто таки кишат "злыми" микроорганизмами, в том числе и грибков. На один квадратный дюйм приходится 21 тысяча бактерий.

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Тройку лидеров по загрязненности зон аэропорта замыкают популярные питьевые фонтаны. Точнее, кнопки, которые нужно нажать, чтобы получить доступ к воде. Вспомните, что потом вы делаете после того, как нажмете кнопку. Пьете с той же ладони? 19 тысяч опасных микробов в этот момент могут попасть в ваш организм и испортить, как минимум, дальнейший полет.

Чтобы избежать неприятности и защитить себя от инфекций, исследователи советуют иметь при себе антисептик, а перед приемом пищи хорошенько мыть руки.

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Вода, Бактерии, Аэропорт, Отдых, Рейс, Ученые, Инфекция, Микробы, Грибок.
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