Ученые рассказали, чем опасен для здоровья аэропорт

Новости шоу бизнеса: Исследователи разобрались, почему в самых проходимых местах аэропорта не стоит задерживаться.

Аэропорт - одно из общественных мест, где каждый день самые разные люди сталкиваются с некой угрозой для своего здоровья. Но мало кто понимает, где можно наверняка "подцепить" какую-нибудь инфекцию.

Страховые агенты одной из зарубежных компании решили исследовать территории аэропортов, чтобы разобраться, какие зоны являются наиболее опасными для здоровья пассажиров. В результате наблюдений и проведенных мероприятий было выделено три самых опасных с точки зрения скопления микробов мест.

На первом месте находятся стойки регистрации. Здесь, согласно выводам экспертов, "проживают" более 250 тысяч болезнетворных бактерий. И это только над одном квадратном дюйме. Пассажиры в постоянном контакте со стойкой, и поэтому подвержены различным инфекционным заболеваниям.

Второе место закрепилось за местами для отдыха ожидающих. Кресла и скамейки просто таки кишат "злыми" микроорганизмами, в том числе и грибков. На один квадратный дюйм приходится 21 тысяча бактерий.

Тройку лидеров по загрязненности зон аэропорта замыкают популярные питьевые фонтаны. Точнее, кнопки, которые нужно нажать, чтобы получить доступ к воде. Вспомните, что потом вы делаете после того, как нажмете кнопку. Пьете с той же ладони? 19 тысяч опасных микробов в этот момент могут попасть в ваш организм и испортить, как минимум, дальнейший полет.

Чтобы избежать неприятности и защитить себя от инфекций, исследователи советуют иметь при себе антисептик, а перед приемом пищи хорошенько мыть руки.