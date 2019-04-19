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Доктор Комаровский раскритиковал один из препаратов для повышения иммунитета

Доктор Комаровский раскритиковал один из препаратов для повышения иммунитета
19:41 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Об этом известный доктор-педиатр написал на своей странице в Instagram.

Одна из поклонниц доктора Комапровского спросила у него, как тот относится к препарату эхинацеи, который дают детям для "повышения иммунитета".

Вот что думает по этому поводу врач:

"Если вы внимательно еще раз изучите мои советы по укреплению иммунитета, то вы наверняка поймете, что укрепить иммунитет никакими лекарствами нельзя. Еще раз, большими буквами: ЛЕКАРСТВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Все "лекарства для укрепления иммунитета" — это прежде всего бизнес для производителей и реализаторов этих средств и психотерапия родителей. Иммунитет укрепляется здоровым образом жизни, физическими нагрузками, правильным питанием и ограничением количества времени, которое ребенок проводит рядом с гаджетами — смартфоном, компьютером и телевизором. Соответственно, увеличением времени активных игр, ненасильственного кормления, совместных путешествий и прочих действий вместе с родителями на свежем воздухе". — заключил Евгений Олегович.

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Напомним, доктор Комаровский — известный педиатр, "золотыми" правилами иммунитета которого пользуются все родители, неоднократно резко высказывал свое мнение о поведении слишком заботливых мамочек. Так, он заявил, что у родителей, которые "носятся" со своими детьми и содержат дом в идеальной чистоте, ребенок заболеет быстрее, чем у тех, кто относится к своим детям более равнодушно. Это высказывание вызвало бурю эмоций и обсуждений в обществе, но у Евгения Комаровского свое мнение на этот счет.

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Советы, Иммунитет, Комаровский, Педиатр, Доктор, Детское здоровье, Доктор Комаровский.
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