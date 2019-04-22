Окончательный ответ в вопросе о пользе шоколада: Лакомство не для всех

Новости шоу бизнеса: Польза шоколада зависит от возраста и пола человека.

Издавна известно, что шоколад положительно влияет на умственные способности человека, но при этом есть множество доказательств обратного. Исследователи из итальянского Университета Л’Акуила решили дать окончательный ответ на этот вопрос и доказали, что вещества, содержащиеся в какао-бобах, действительно улучшают мозговую активность. Однако, эта польза варьируется от возраста и пола людей, и у ученых даже появилось предположение, из-за чего именно улучшается работа мозга.

Полезным эффектом в большей мере обладает темный шоколад с содержанием какао 70% и выше. Чтобы доказать это, исследователи провели небольшой эксперимент: три группы добровольцев должны были поедать маленькое, среднее и больше количество темного шоколада на протяжении от пяти дней до трех месяцев. Практически у всех участников улучшилась рабочая память и обработка визуальной информации, однако ученые заметили, что в зависимости от возраста и пола эффект значительно различается.

Пожилые люди получили от содержащихся в шоколаде флаванолов улучшенное внимание, рабочую память и речевую беглость. Эффект был особенно заметен у участников эксперимента, которые уже имели проблемы с вниманием и памятью.

Также особенную пользу заметили женщины с ночным недосыпом — шоколад помог им избежать рассеянности внимания, который возникает от недостатка сна. Кажется, что это отличная новость для людей со сменным графиком работы.

Исследователи не могут дать точный ответ, почему шоколад так хорошо влияет на когнитивные способности человека. Однако, они считают, что это связано с флаванолами, которые положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают кровообращение. Именно эти структуры особенно подвержены старению, и улучшение их состояния может положительно повлиять на работу мозга.

При всем этом не стоит забывать, что шоколад содержит множество калорий, которые могут привести к ожирению. Также в шоколаде содержатся токсичные теобромины — отравиться ими вряд ли возможно, но соблюдать меру важно в любом случае.