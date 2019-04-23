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Медики рассказали, чем опасна еда на ходу

Медики рассказали, чем опасна еда на ходу
11:03 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Еда на ходу или в положении стоя – обыденное явление нашего времени.

Привычка есть на ходу или стоя может иметь неблагоприятные последствия для здоровья пищеварительной системы.

Даже у себя дома, вечно не успевая, современные люди часто принимают пищу в спешке, на бегу. Гастроэнтеролог Сергей Вялов пояснил, почему данная манера есть нежелательна и даже опасна.

Врач отметил, что в некоторых заведениях общепита нет стульев, люди там едят в положении стоя. Для бизнеса это прибыльнее, так как при употреблении пищи стоя человек несознательно глотает ее быстрее и в результате быстрее освобождает место для следующего клиента. Кроме того, вопреки распространенному мнению, в стоячем положении пищи можно съесть больше, чем в сидячем.

Быстро глотается та пища, которая плохо прожевывается, отметил гастроэнтеролог. Для желудка это опасно, так как быстро попавшая в него не раздробленная как следует еда растягивает орган, и плохо влияет на его сокращаемость. На этом фоне возникают неприятные симптомы тяжести, переполненности, дискомфорта в животе. 

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Не менее опасна и манера есть на ходу. По словам Сергея Вялова, при ходьбе в процессе дыхания у человека оказывается задействована диафрагма, которая также участвует в процессе перемещения пищи из пищевода в желудок. В том случае, когда человек ест на ходу, процесс перемещения пищи из пищевода в желудок изменяется – он ускоряется, что нарушает здоровые процессы пищеварения. Еда на ходу плохо сказывается на сокращениях желудка, предостерег врач.

Опасна еда на ходу и тем, что она повышает риск набрать лишний вес. Исследования показали, что подобный прием пищи не обеспечивает насыщения в той же мере, в какой его обеспечивает питание в сидячем положении. Люди, которые часто едят на ходу, набирают больше веса, причем не имеет решающего значения, какую пищу они таким образом употребляют.

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Здоровье, Продукты питания, Еда, Советы медиков, Еда на ходу, Чем опасна еда на ходу.
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