В Минздраве сообщили, когда поступят вакцины в частные клиники

Новости шоу бизнеса: В начале лета частные роддома и учреждения получат бесплатные вакцины за счет государства.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что уже в начале лета частные медучреждения и врачи - физлица-предприниматели, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), получат из государственного бюджета вакцины по национальному календарю прививок.

В Минздраве также подчеркнули, что "отдельные вакцины также станут доступны в частных роддомах". Также сообщается, что так как закупленные вакцины в частных медучреждениях и родильных домах купят за деньги государства, они будут бесплатными для всех пациентов.

Известно, что распределят закупленные вакцины по принципу "за ребенком", а не "по медучреждению", как это было раньше. Для того, чтобы сделать бесплатно вакцину по национальному календарю прививок в частной клинике или у врача-ФЛП, ребенок или взрослый должны подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Сообщается, что в частных роддомах и неонатологичних центрах для новорожденных также будут доступны вакцины БЦЖ и вакцины для профилактики гепатита В. Указывается, что для получения этих вакцин в частных родильных домах декларация с семейными врачами, терапевтами и педиатрами не нужна.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала 2019 года корью заболели 41,64 тыс. человек, в том числе 22,369 тыс. детей, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ). За период с 12 по 18 апреля 2019 года корью заболело 2,141 тыс. человек, в том числе 1,035 тыс. детей. За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (290 больных, из них 74 ребенка), Тернопольской (219/162), Киевской (187/71), Львовской (161/120) областях и в Киеве (170/82).