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Симптомы онкологии которые нельзя игнорировать

Симптомы онкологии которые нельзя игнорировать
11:18 Сегодня Телеграф http://u-news.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики назвали симптомы, которые помогут выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.

Онкологи призывают не игнорировать эти проявления и обязательно проходить медицинский осмотр. Своевременное обращение к врачам может спасти вам жизнь.

К потенциально опасным признакам относятся:

1. Хроническая усталость. Злокачественные опухоли дают такие метастазы, что у больного исчезают жизненные силы.

2. Резкая потеря веса. Может быть предвестником рака толстой кишки или лейкемии.

3. Постоянная боль. Если она не проходит даже после приема препаратов, то может быть причиной опухоли головного мозга, яичника, прямой или толстой кишки.

4. Появление новообразований. А также изменение размера и цвета родинок или веснушек. Могут предшествовать раку кожи.

5. Повышенная температура. Постоянные 37-37,2 °С указывают на проблемы с иммунной системой и являются частым спутником онкобольного.

6. Беспричинный "кашель курильщика". Особенно болезненный или с кровью. У некоторых людей рак легких на ранней стадии проявляется кашлем, который никак не проходит.

7. Частые походы в туалет. Если вас тревожат проблемы с мочеиспусканием, важно исключить рак мочевого пузыря. Особое внимание нужно обратить на то, нет ли в моче следов крови.

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8. Отеки ног. Конечно, иногда ноги отекает по вполне объяснимым причинам - человек долго стоял или выпил много воды. Но этот коварный симптом может свидетельствовать и о ряде серьезных нарушений в работе сердца, печени и почек.

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Здоровье, Лечение, Болезнь, Симптомы, Онкобольные, Температура, Медицина, Кровь, Потеря веса, Стадии, Инорировать.
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