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Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта

Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта
21:10 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Как почувствовать самому, что приближается критическая ситуация с инсультом? На это могут указывать определенные признаки.

По данным издания "Аргументы Недели" существует минимум пять признаков, которые являются сигналами грядущего инсульта головного мозга. Вот они:

  • утрата полноценной двигательной активности какой-либо части тела;
  • головная боль, возникающая внезапно;
  • появление туннельного зрения, при котором человек воспринимает лишь центрально расположенные объекты и не видит периферические;
  • галлюцинации, возникающие вне связи с приемом каких-то препаратов;
  • речевые нарушения.

О приближающемся инсульте также могут говорить такие признаки, как внезапная слабость, покалывания в руке или ноге, при которых человеку может казаться, что он просто отлежал или отсидел конечность. Кроме того, симптомами могут быть головокружение, внезапное двоение в глаза или внезапное нарушение зрения в одном глазу.

Также признаком приближающегося инсульта может быть внезапное чувство усталости. Такая усталость может говорить о нарушении нормального кровоснабжения мозга. Помимо этого, должна настораживать повышенная сонливость, когда со сном практически невозможно бороться, - она также может предвещать инсульт.

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Врачи предупреждают: сильный стресс может вызвать инсульт даже в молодом возрасте. Некоторые медицинские препараты способны привести к скачку давления, а затем и к инсульту. Для его предупреждения важно регулярно проверять уровень холестерина и показатели сахара в крови, от которых зависит стабильность давления.

Главный совет экспертов: чтобы избежать инсульта, важно не допускать резкого повышения артериального давления.

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Мозг, Инсульт, Советы, Признаки.
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