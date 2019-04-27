Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта

По данным издания "Аргументы Недели" существует минимум пять признаков, которые являются сигналами грядущего инсульта головного мозга. Вот они:
О приближающемся инсульте также могут говорить такие признаки, как внезапная слабость, покалывания в руке или ноге, при которых человеку может казаться, что он просто отлежал или отсидел конечность. Кроме того, симптомами могут быть головокружение, внезапное двоение в глаза или внезапное нарушение зрения в одном глазу.
Также признаком приближающегося инсульта может быть внезапное чувство усталости. Такая усталость может говорить о нарушении нормального кровоснабжения мозга. Помимо этого, должна настораживать повышенная сонливость, когда со сном практически невозможно бороться, - она также может предвещать инсульт.
Врачи предупреждают: сильный стресс может вызвать инсульт даже в молодом возрасте. Некоторые медицинские препараты способны привести к скачку давления, а затем и к инсульту. Для его предупреждения важно регулярно проверять уровень холестерина и показатели сахара в крови, от которых зависит стабильность давления.
Главный совет экспертов: чтобы избежать инсульта, важно не допускать резкого повышения артериального давления.