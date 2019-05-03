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Медики назвали четыре способа борьбы с желанием поесть

Медики назвали четыре способа борьбы с желанием поесть
09:39 Пт, 3 Май 2019 Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По мнению специалистов, один из методов обязательно сработает.

Эксперты представили вниманию четыре способа, которые помогут побороть желание поесть. 

Диетологи рекомендуют для начала выделить время, возможно, сразу после еды, чтобы спланировать, как необходимо будет бороться с чувством голода. Для этого пригодится блокнот с составлением четкого плана, соответствующего образу жизни. Это позволит наслаждаться альтернативным курсом действий, а не чувствовать себя наказанным. Варианты отвлечений могут включать в себя разгадывание кроссворда, вязание крючком, прослушивание любимой музыки.

К одному из четырех способов борьбы с желанием есть является звонок другу. Это отвлечет внимание от проблемы. Лучше выбирать непищевые темы для общения. Американский Совет по физическим упражнениям (ACE) предлагает пить 0,03 литра воды на килограмм веса тела в течение каждого дня. Достаточный питьевой режим исключит возможность спутать чувство жажды с голодом.

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Можно сделать также сфокусированный дыхательный перерыв. Это особенно полезно, если стресс является триггером для тяги. Не будет лишним закрыть глаза и представить непродовольственный предмет или действие. Это поможет не только отвлечься, но и поднять настроение. В некоторых случаях стоит попросту выспаться, так как недосыпание является стимулом для импульсивного приема пищи.

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Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Еда, Советы медиков, Желание поесть.
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