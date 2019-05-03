Украине стал доступен план борьбы с инсультом

Новости шоу бизнеса: В Министерстве обнародовали план действий по борьбе с недугом, утвержденный Европейской организацией инсульта.

Алгоритм действий рассчитан на период с 2018 по 2030 год. Его подготовили в сотрудничестве с ЕОИ и Европейский альянсом борьбы с инсультом.

Так, в утвержденном плане указывается ряд профилактических методов относительно предупреждения случаев инсульта у людей, а также виды помощи в случае фиксирования болезни. Программа включает несколько сфер деятельности, среди которых реабилитация, первичная и вторичная профилактика, лечение острых форм недуга, оценка результатов лечения.

Цель программы, рассчитанной на 20 лет, является снижение число инсультов в Европе на 10%, лечение пациентов в специальных блоках, наработка национальные решения борьбы с инсультом. В опубликованном на сайте Министерства документе указываются приоритетные направления работы с уменьшением рисков возниконовения болезни у людей. Так, внимание авторов проекта акцентировано на вредных привычках, низкой физической активности и плохом питании, недостаточная эффективность медикаментозного лечения гипертензии, особенности лечения пациентов с сахарным диабетом.

В европейских организация по борьбе с инсультом считают, что одним из эффективных методов работы с группами риска является контроль категории пациентов, у которых наблюдается гипертензия, доступность лечебных программ относительно факторов риска инсульта во всех европейских странах, организация помощи во время инсульта. Последний пункт является базой для последующего лечения пациентов на дальнейших этапах. Учитывается не только компетентность персонала клиник, но и оптимальный маршрут, который поможет сохранить время и максимально быстро доставить больного с острой формой инсульта.

В плане действий также говориться о поддержке после выписки, организация реабилитации на дому и контроль пациента посредством создания команд ранней выписки. Они будут состоять не только из медперсонала, но и из соцработников, а также лиц, присматривающих за человеком с диагнозом острого инсульта.

Согласно исследованиям, в европейских организациях установили, что проблемным фактором остается отсутствие в некоторых странах Европы механизма предоставления помощи в случаях острых инсультов, в частности, низкого числа специальных блоков, где предоставляется помощь пациентам с опасным недугом.