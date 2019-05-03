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Остановитесь: "кухонные привычки", которые опасны для здоровья

Остановитесь: "кухонные привычки", которые опасны для здоровья
17:53 Пт, 3 Май 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Названы шесть опасных для жизни "кухонных привычек", которыми любят злоупотреблять домохозяйки.

В первую очередь эксперты призвали кулинаров перестать пробовать еще не готовые блюда. В особенности это правило касается любителей сырого теста, для приготовления которого используют яйца. Таким образом можно легко подхватить сальмонеллез или кишечную палочку.

Запретили специалисты пробовать просроченные продукты, в которых по истечении срока годности начали размножаться патогенные микробы.

Третьей опасной привычкой является использование одной и той же разделочной доски. По словам экспертов, этим правилом грешат многие кулинары. Сколы и царапины собирают опасные бактерии, попадание которых в организм может привести к заболеваниям.

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Оказалось вредным мыть сырое мясо под краном. Убить микробов таким образом не получится, зато получить новые - легко.

Развеяли специалисты также миф о запрете ставить горячую еду холодильник. Делать нужно наоборот. Последней вредной привычкой специалисты назвали хранение маринада, в котором лежит мясо, в условиях комнатной температуры. Замаринованное мясо необходимо убирать в холодильник.

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Советы, Кухня, Привычки, Домохазяйки.
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