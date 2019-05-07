Назван способ похудеть без диет и спорта

Новости шоу бизнеса: Этот метод действительно работает.

Похудеть помогает очень необычный метод: ученые раскрыли «прерывистый» способ похудения. Британские ученые решили облегчить процесс похудения для многих людей по всей планете, желающих в срочном порядке привести свою фигуру к наилучшим параметрам. Сидеть на жестких диетах и заниматься тренировками готовы далеко не все.

Предложенный британскими научными сотрудниками метод похудения не требует проводить время часами в спортивном зале и ограничивать себя в употреблении любимых блюд. Способ избавления от лишнего веса, о котором пойдет речь далее, можно назвать необычным, однако ученые настаивают на том, что он действительно эффективен в вопросе похудения.

Суть метода заключается в прерывистом воздержании от пищи. Эксперты рекомендуют длительный перерыв между приемами пищи. Режим голодания должен длиться 14-16 часов. Желающим похудеть рекомендуется употреблять весь свой дневной рацион в течение восьми часов, избегая пищи на протяжении следующих шестнадцати. Это несложно отмечают ученые, если большую часть времени, отведенную на голодание, проводить во сне.

Данный метод похудения имеет противопоказания, поэтому прежде требуется консультация специалиста.