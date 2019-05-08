Стало известно, чем грозит употребление калорийной еды в состоянии стресса

Новости шоу бизнеса: Употребление одинаковой по калорийности пищи в состоянии стресса и в спокойной обстановке по-разному влияет на жироотложение в организме.

Ученые установили, что "заедание" стресса калорийной пищей запускает более интенсивные процессы ожирения в организме.

Исследователи из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) опубликовали в журнале Cell Metabolism отчет о своем эксперименте. Он показал, что еда, поглощаемая при стрессе, сильнее увеличивает избыток жира.

Так, в опытах с мышами грызуны в состоянии хронического стресса набирали вес быстрее, чем их сородичи, съедавшие такой же по калорийности корм, но живущие в спокойных условиях.

Исследователи установили: в ситуации стресса переедание стимулируется белковой молекулой NPY, вырабатываемой в мозге в ответ на сильные эмоциональные реакции, -причем, как у мышей, так и у человека. Когда в опытах с мышами ученые блокировали выработку NPY в миндалине мозга, мыши, несмотря на стресс и калорийную пищу, все же не начинали страдать от ожирения.

Дальнейшее изучение проблемы помогло ученым установить, что именно стимулирует выброс NPY в миндалине в ответ на стресс. Таким фактором оказался значительно повышенный уровень инсулина.

"Из-за перепроизводства инсулина нервные клетки миндалины теряют чувствительность и перестают реагировать на гормон, который посылает сигналы о насыщении. В результате пищи употребляется все больше", — констатировали ученые.