Стало известно, чем грозит употребление калорийной еды в состоянии стресса

Ученые установили, что "заедание" стресса калорийной пищей запускает более интенсивные процессы ожирения в организме.
Исследователи из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) опубликовали в журнале Cell Metabolism отчет о своем эксперименте. Он показал, что еда, поглощаемая при стрессе, сильнее увеличивает избыток жира.
Так, в опытах с мышами грызуны в состоянии хронического стресса набирали вес быстрее, чем их сородичи, съедавшие такой же по калорийности корм, но живущие в спокойных условиях.
Исследователи установили: в ситуации стресса переедание стимулируется белковой молекулой NPY, вырабатываемой в мозге в ответ на сильные эмоциональные реакции, -причем, как у мышей, так и у человека. Когда в опытах с мышами ученые блокировали выработку NPY в миндалине мозга, мыши, несмотря на стресс и калорийную пищу, все же не начинали страдать от ожирения.
Дальнейшее изучение проблемы помогло ученым установить, что именно стимулирует выброс NPY в миндалине в ответ на стресс. Таким фактором оказался значительно повышенный уровень инсулина.
"Из-за перепроизводства инсулина нервные клетки миндалины теряют чувствительность и перестают реагировать на гормон, который посылает сигналы о насыщении. В результате пищи употребляется все больше", — констатировали ученые.