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Будьте бдительны: факторы риска рака кожи

Будьте бдительны: факторы риска рака кожи
20:26 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Количество жертв этой болезни продолжает увеличиваться.

Не стоит думать, что эти опухоли связаны исключительно с солнечным излучением.

Существуют такие факторы возможного развития рака кожи:

  • Солнечные ванны;
  • Бледная кожа;
  • Родинки;
  • Ослабленная иммунная система.

Солнечные ванны

Безусловно, это самый главный и наиболее известный фактор риска рака кожи. Если вы регулярно соприкасаетесь с прямыми солнечными лучами и при этом не используете солнцезащитный крем, то риск развития рака кожи намного вырастает. Обязательно защищайте свою кожу с помощью одежды или крема, особенно в летнее время, когда мы обнажаем самые значительные участки тела перед лучами солнца. Еще одной угрозой являются солярии.

Бледная кожа

Бледность кожи объясняется выработкой меньшего количества гормона меланина. А именно этот гормон и обеспечивает защиту от вредных ультрафиолетовых солнечных лучей. Чем меньше меланина, тем выше риск рака кожи.

Родинки

Аномальные родинки могут под воздействием солнечных лучей и других вредных факторов превратиться в опухоли кожи. Вот почему к ним нужно проявлять повышенное внимание.

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Ослабленная иммунная система

Чем слабее защитные механизмы нашего организма, тем более уязвимым он бывает перед разными болезнями, включая рак кожи.

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Кожа, Лицо, Рак кожи, Факторы.
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