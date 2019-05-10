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Стало известно, чем опасно поедание плодов с кожурой

Стало известно, чем опасно поедание плодов с кожурой
12:54 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: СМИ и соцсети пишут о новом челлендже – его участники поедают продукты вместе с упаковкой.

Насколько опасно поедать плоды с кожурой и продукты вместе с фрагментами упаковки, рассказала московский диетолог Антонина Стародубова.

Главный внештатный специалист диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила о том, что подобное испытание может грозить организму человека развитием целого ряда опасных нарушений, включая воспаление и пертитонит.

"Употребление в пищу непищевых веществ, намеренное или случайное, может нанести серьезный вред здоровью, привести к развитию острых или хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, а также различных заболеваний, непосредственно угрожающих жизни и здоровью человека", — констатировала специалист.

Диетолог отметила, что фрагменты упаковки, проглоченные человеком, не перевариваются, а, кроме того, могут содержать в себе элементы, токсичные для организма, — красители, клей, бактерии, вирусы, плесневые грибы и так далее. Кроме того, проглатывание элементов упаковки опасно тем, что может занести в организм острые и колющие детали, способные повредить слизистую оболочку внутренних органов и спровоцировать развитие воспалительных процессов.

Также диетолог прокомментировала другой тренд, возникший на волне массовой увлеченности ЗОЖ, — употребление фруктов и овощей вместе с кожурой, считающейся крайне витаминизированной и полезной. Стародубова заявила, что грубая волокнистая кожура многих плодов отличается высоким уровнем содержания неперевариваемой клетчатки, которая может стать слишком сильной нагрузкой для пищеварения, поспособствовать вздутию живота, а в ряде случаев — и кишечной непроходимости. 

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"Кожура некоторых плодов, оболочки скорлупы орехов и семян могут повредить слизистую желудочно-кишечного тракта и поранить стенки пищеварительных органов, что повышает риском развития кровотечения и воспалительных заболеваний вплоть до развития перитонита", — предупредила диетолог.

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Здоровье, Фрукты, Овощи, Советы медиков, Плоды с кожурой.
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