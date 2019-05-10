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Пятница, 10.05.2019
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Названы способы борьбы с аллергией

Названы способы борьбы с аллергией
13:40 Сегодня Телеграф planet-today.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты посоветовали аллергикам не затягивать с симптоматической терапией, так как на носу сезон пыления целого ряда различных аллергенных растений.

Специалисты рассказали о грядущем пике обострения аллергических заболеваний, а также перечислили основные способы борьбы с аллергией.

Для симптоматической терапии аллергических реакций сейчас применяются антигистаминные препараты второго поколения, плюс, неплохо зарекомендовали себя назальные ингаляционные стероиды. В качестве ультимативного средства можно применять временную смену климатических условий.

"Независимо от сезона полезно проводить аллерген-специфическую терапию, для которой применяются причинно-значимые аллергены. Их использование позволяет защититься от слишком выраженных обострений в будущем", — рассказывают специалисты. 

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Эксперты отмечают, что прежде чем приступать к активным действиям, направленным на борьбу с аллергией, следует проконсультироваться со специалистом — в частности, с аллергологом-иммунологом.

Специалисты отметили, что есть три периода пыления растений — апрель и май, когда происходит активное пыление деревьев, июнь и июль, на которые выпадает пыление злаковых трав, и август-сентябрь — пик пыления сорняков.

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Здоровье, Советы медиков, Аллеригия, Борьба с аллергией.
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