Названы способы борьбы с аллергией

Новости шоу бизнеса: Специалисты посоветовали аллергикам не затягивать с симптоматической терапией, так как на носу сезон пыления целого ряда различных аллергенных растений.

Специалисты рассказали о грядущем пике обострения аллергических заболеваний, а также перечислили основные способы борьбы с аллергией.

Для симптоматической терапии аллергических реакций сейчас применяются антигистаминные препараты второго поколения, плюс, неплохо зарекомендовали себя назальные ингаляционные стероиды. В качестве ультимативного средства можно применять временную смену климатических условий.

"Независимо от сезона полезно проводить аллерген-специфическую терапию, для которой применяются причинно-значимые аллергены. Их использование позволяет защититься от слишком выраженных обострений в будущем", — рассказывают специалисты.

Эксперты отмечают, что прежде чем приступать к активным действиям, направленным на борьбу с аллергией, следует проконсультироваться со специалистом — в частности, с аллергологом-иммунологом.

Специалисты отметили, что есть три периода пыления растений — апрель и май, когда происходит активное пыление деревьев, июнь и июль, на которые выпадает пыление злаковых трав, и август-сентябрь — пик пыления сорняков.