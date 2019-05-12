Полезные советы: как выбрать удобную позу для сна От того, в какой позе вы спите, зависит ваш здоровый сон. Ведь от состояния вашего сна зависит, сможете ли вы отдохнуть за ночь и иметь потом продуктивный день на работе и хорошее настроение. Поэтому наши советы помогут вам выбрать идеальную позу для сна, чтобы на утро почувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Как выбрать идеальную позу для сна. Может быть, что у вас уже есть излюбленная поза для сна, в который вы часто отдыхаете, но она может оказаться не самым лучшим вариантом для пребывая в кровати. Например, сон на спине может стать причиной храпа и раздражения окружающих, а сон только на животе может усилить боль в позвоночнике. Поэтому нужно время от времени менять позы и подобрать ту, которая будет подходить именно вам для идеального сна.