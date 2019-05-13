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Понедельник, 13.05.2019
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Медики назвали вид спорта, который избавляет от мигреней

Медики назвали вид спорта, который избавляет от мигреней
13:33 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Соответствующий вид физической активности провоцирует нарушение когнитивных функций, кроме этого, человек не впадает в депрессию.

Медики назвали вид спорта, который позволяет бороться с мигренью. По их словам, лучшим лекарством являются тренировки AntiGravity, позволяющие заниматься без интенсивных нагрузок в спокойном месте.

Суть упражнений заключается в переворотах тела, выполнять их необходимо в специальном гамаке Харрисона. Напряжение в теле уходит за счет вытягивания позвоночного столба. В то же время происходит выработка эндорфина, окситоцина, серотонина, блокирующих болевые рецепторы. 

Тренировки AntiGravity предполагают использование приемов самомассажа, за счет чего снимается мышечного напряжения. Обхват гамака создает небольшое давление, происходит глубокий массаж поясничных мышц и тканей бедер, все тело расслабляется. 

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Эксперты рекомендуют заниматься в конце рабочего дня. Выполнение упражнений по данной системе позволит отвлечься от всех забот, побыть наедине с собой.

Как сообщалось ранее, Черный или зеленый чай всегда славился своими целительными свойствами. Но дело не только в его составе, но и в способе заваривания. О тонкостях употребления чая для здоровья и похудения в Instagram рассказала профессиональный диетолог Светлана Фус.

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Все по теме:

Депрессия, Здоровье, Мигрень, Спорт, Советы медиков, Борьба с мигренью.
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