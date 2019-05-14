Врачи подсказали, как улучшить качество сна

Новости шоу бизнеса: Врач Виктория Савицкая рассказала, как снять усталость.

Одной из главных причин беспокойного сна специалисты считают привычку тащить за собой все неприятности и проблемы дня в кровать. Чтобы помочь самому себе успокоиться и снять стресс, сделайте массаж шеи и специальные дыхательные упражнения. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.

Нервный рабочий день, ссоры в семье, финансовые трудности и прочие неприятности нередко мешают нам не только нормально заснуть, но и спокойно спать в течение ночи. Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют не ложиться в кровать с мрачными мыслями. Снять стресс после трудного дня помогут несколько простых правил и упражнений.

«Самое простое и приятное средство от стрессов и вызванной ими бессонницы – теплая ванна незадолго до сна. Полежите минут 15 в воде с морской солью, аромамаслом или пеной, закройте глаза, помечтайте о чем-то. Непосредственно перед сном рекомендуется выпить чашечку травяного чая. Позитивное действие оказывает и самомассаж биологически активных зон. Нужно плавными движениями массировать шею, волосяную часть головы и контур лица, виски», - говорит врач.

В стрессовой ситуации, когда вы сильно напряжены, выполняйте простое дыхательное упражнение: быстрый глубокий вдох и медленный выдох. И так несколько раз, пока не почувствуете, что успокоились.

Отлично действуют также давно известные народные средства. Для приготовления «снотворных» отваров рекомендуется такая смесь трав: лавр с папоротником в пропорции 1 к 1; лавр, папоротник, хмель (1:2:3, папоротник, хмель, лавр, мята (3:2:2:1). Либо попробуйте сами поэкспериментировать со вкусами чая, смешивая такие травы, как мята, лавровый лист, хвоя, душица, бессмертник, шишки хмеля, герань, лепестки розы. Только не переборщите – такими чаями злоупотреблять не стоит, а пить их нужно некрепкими.